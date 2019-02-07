Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de TOKİ'nin 7. Etap Kuraları Çekilecek

Nusaybin'de TOKİ'nin 7. Etap Kuraları Çekilecek

2 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yapımı bitme aşamasına gelen TOKİ konutlarında 7. etap kuralarının çekileceği açıklandı.

Nusaybin'de TOKİ'nin 7. Etap Kuraları Çekilecek, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yapımı bitme aşamasına gelen TOKİ konutlarında 7. etap kuralarının çekileceği açıklandı.

Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fırat Mahallesi'nde bulunan ve etap 7 olarak bilinen bölgede bulunan 476 mesken, 12 ticari iş yeri ve 8 kapıcı dairesi kurasının 12 Şubat 2019 Salı Günü Saat 10.00'da Mitanni Kültür Merkezi'nde çekileceği belirtildi.

Duyuruda, etap 7 içerisinde yer alan ve henüz sözleşmesini yapmayan vatandaşların kurada yer alabilmeleri için Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerektiği vurgulandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Fırat, Mardin, Nusaybin, Güncel
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