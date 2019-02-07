Nusaybin'de TOKİ'nin 7. Etap Kuraları Çekilecek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yapımı bitme aşamasına gelen TOKİ konutlarında 7. etap kuralarının çekileceği açıklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yapımı bitme aşamasına gelen TOKİ konutlarında 7. etap kuralarının çekileceği açıklandı.



Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fırat Mahallesi'nde bulunan ve etap 7 olarak bilinen bölgede bulunan 476 mesken, 12 ticari iş yeri ve 8 kapıcı dairesi kurasının 12 Şubat 2019 Salı Günü Saat 10.00'da Mitanni Kültür Merkezi'nde çekileceği belirtildi.



Duyuruda, etap 7 içerisinde yer alan ve henüz sözleşmesini yapmayan vatandaşların kurada yer alabilmeleri için Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerektiği vurgulandı. - MARDİN

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