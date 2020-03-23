Nusaybin'de TOMA ile cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

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Nusaybin'de TOMA ile cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon yapıldı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon yaptı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon yaptı.
Nusaybin Belediyesi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfeksiyona İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla insan yoğunluğunun fazla olduğu mahallerde itfaiye araçlarının yanı sıra TOMA ile cadde ve sokaklar yıkandı.
Polis ekipleri ayrıca park ve bahçelere çıkan çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirip, kısıtlamaya uymayan yaşlıyı araçla evlerine bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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