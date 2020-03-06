Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

14 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Şehir içi kooperatifine gelen Sağlık Daire Başkanlığı personeli tüm araçların içini ve dışını dezenfekte etti.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'deki toplu taşıma araçlarının halk sağlığı açısından zararlı mikroplara karşı dezenfekte edildiği bildirildi.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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