Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

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Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
14 dakika önce
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:48 Kaynak: AA
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından Nusaybin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.
Şehir içi kooperatifine gelen Sağlık Daire Başkanlığı personeli tüm araçların içini ve dışını dezenfekte etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'deki toplu taşıma araçlarının halk sağlığı açısından zararlı mikroplara karşı dezenfekte edildiği bildirildi.
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