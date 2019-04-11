Nusaybin'de Trafik Kazası 1 Ölü, 4 Yaralı
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Nusaybin'de trafik kazası 1 ölü, 4 yaralıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nusaybin
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
'de trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Girmeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin- Cizre
yolunda iki araç kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekipleri yol güvenliği alırken itfaiye ekipleri olay yerinde araç içinde sıkışanları kesici yardımı ile çıkararak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Celile Taş'ın öldüğü belirlendi. Yaralı M.S.T ile henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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