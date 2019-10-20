Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı Aralarında Cumhuriyet Başsavcısı ile Adalet Komisyon Başkanı da bulunduğu 9 kişi yaralıMARDİN - Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile...

Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Aralarında Cumhuriyet Başsavcısı ile Adalet Komisyon Başkanı da bulunduğu 9 kişi yaralı

MARDİN - Nusaybin- Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da olduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Nusaybin - Kızıltepe karayolunda Tilkitepe Mahallesinde meydana geldi.

Sürücü Yusuf Buğday yönetimindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil, Sürücü Sinan Gündüz Yönetimindeki 33 DHU 92 plakalı pikap ile sürücü Orhan Susaçan yönetiminde 06 BNA 822 plakalı cipin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyon Başkanı Önder Kürşat Mutlu, Yusuf Buğday, Mervan Yılmaz, Emrullah Buğday, Cengiz Gökhan, Sinan Gündüz, Kasım Gündüz, Hamit Gündüz ve Orhan Susaçan tedavi altına alınırken otomobilde olduğu bildirilen Mervan Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mervan Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili jandarma ve Bölge Trafik ekipleri soruşturma başlatılırken yaralıların tedavisi sürüyor.

Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
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