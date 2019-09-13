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Nusaybin'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Nusaybin'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Midyat karayolu Çağlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 33 BHA 02 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken yaralanan 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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