Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Muzaffer Çakır (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Odabaşı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Çakır ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:19 Kaynak: AA
Mardin, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]