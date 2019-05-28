Nusaybin'de traktör altında kalan 1 kişi öldü
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:19 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Muzaffer Çakır (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Odabaşı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Çakır ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu eleştirdi: Demin bir çocuğu tokatladı
Son Dakika! Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama