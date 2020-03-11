Nusaybin'de 'uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme' konferansı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarına yönelik uyuşturucu ile mücadele ve bilgilendirme konferansı verildi.



Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferans, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli komiser ve polisler tarafından verildi. 'Mardin narko rehber' sloganıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtilen konferansta, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik madde çeşitleri, mücadelenin önemi, madde bağımlılığına giden yol, madde bağımlılığı ile mücadele ve çözüm önerileri ile 'uyuma' projesi hakkında bilgi verildi. Madde kullanımının erken fark edilmesinin hayat kurtarıldı belirtilen konuşmada, polisin karşılaştığı suç türünde en fazla arkadaş çevresi ve arkadaş ısrarı olduğu ifade edildi. Hiç bir ailenin uyuşturucu kullanımını çocuğuna yakıştırmadığını kaydedilen konferansın sonunda uyuşturucu kullanımı ev satımıyla ilgili yasal bilgilendirme yapıldı.



Konferansın sonunda katılımcıların sorularına cevap verildi.



Öte yanda konferans sonrası Cumhuriyet Meydanında Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından kurulan stantta vatandaşlara 'uyuşturucuyla mücadelenin önemi' anlatılırken 'UYUMA' Projesi broşürleri dağıtıldı. - MARDİN