Nusaybin'de uyuşturucuyla mücadele konferansı düzenlendi - Son Dakika

Nusaybin'de okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarına yönelik uyuşturucuyla mücadele konferansı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli komiser ve polisler tarafından konferans verildi.

"Mardin Narko Rehber" sloganıyla vatandaşlara yapılan bilgilendirme çalışmaları hakkında bilgi verilen konferansta, "madde bağımlılığı", "madde kullanımı ve etkileri", "narkotik madde çeşitleri", "mücadelenin önemi", "madde bağımlılığına giden yol, madde bağımlılığı ile mücadele ve çözüm önerileri" ile "UYUMA Projesi" hakkında bilgi verildi.



Konferansa, Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez de katıldı.

Konferansın ardından Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara "uyuşturucuyla mücadelenin önemi" ile "Uyuma Projesi"ni anlatan broşürler dağıtıldı.