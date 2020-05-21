Nusaybin'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Nusaybin'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Mardin'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra Nusaybin'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Mardin'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra Nusaybin'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla Kaymakamlık, Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi tarafından üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şefak Kavak, maske takmanın önemine değinerek, daha önce resmi kurumlar ve pazar yerlerine dağıtılan maskelerin, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı sonrası tüm vatandaşlara dağıtıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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