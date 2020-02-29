Nusaybin'de Vergi Haftası etkinliği - Son Dakika

Vergi Haftası kapsamından Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü personelini kabul etti.

Vergi Haftası kapsamından Vergi Dairesi Müdürü Ekrem Yapar ve Malmüdürü Özgür Turan ile bazı personeller Balıkçılar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Balıkçılar, verginin ülke için önemine değinerek, vergi bilincini oluşturmak için bireye küçük yaşlardan itibaren bunu anlatmak gerektiğini, Vergi Haftasında özellikle ana sınıfı ve ilkokullarda yapılan programların çok önemli olduğunu söyledi.

Hafta boyunca yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Yapar, yer yıl şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti.