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Nusaybin'de yakıt yüklü tankerde yangın

2 saat önce

Nusaybin'de yakıt yüklü tankerde yangınMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile yakıt yüklü tankeri çarpıştı.

Nusaybin'de yakıt yüklü tankerde yangın
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile yakıt yüklü tankeri çarpıştı. Kazada yakıt yüklü tankerde yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Cizre karayolunda sürücülerinin ismi ve plakalı henüz belirlenemeyen yakıt yüklü tanker ile aynı istikamete giden un yüklü tır çarpıştı. Kaza sonrası yakıt yüklü tankerde yangın çıktı. İki sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yanan tanker nedeniyle uluslararası karayolu trafiğe kapandı. Bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin, Artuklu ve Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.
Yaklaşık üç saatlik müdahalenin ardından tankerdeki yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinden sonra İpekyolu tekrar trafiğe açılırken tankerde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ve yangınla ilgili inceleme başlattı.
Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
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