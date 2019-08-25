Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de yanan otomobile TOMA ile müdahale
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nusaybin'de yanan otomobile TOMA ile müdahale

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA'nın müdahalesi ile söndürüldü.

Nusaybin'de yanan otomobile TOMA ile müdahale, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA'nın müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 05.00 sularında İpek Yolu Nusaybin girişindeki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazadan hemen sonra otomobilde yangın çıktı. İlçe girişindeki arama noktasında bulunan polislerin yangını görmesi üzerine bölgede hazır tutulan TOMA, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kazada yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehir'de bir anda yola fırlayan at, kaza sonucu metrelerce havaya uçtu
Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı Kız çocuklarını istismar eden zanlının üzerinden çıkanlar şoke etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de yanan otomobile TOMA ile müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]