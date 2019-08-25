Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de yanan otomobile TOMA müdahale etti
Son Dakika Yerel Haber

Nusaybin'de yanan otomobile TOMA müdahale etti

1 saat önce

Nusaybin'de yanan otomobile TOMA müdahale ettiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA'nın müdahalesi ile söndürüldü.

Nusaybin'de yanan otomobile TOMA müdahale etti

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan araç, TOMA'nın müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 05.00 sularında İpek Yolu'ndan Nusaybin girişindeki kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kazadan hemen sonra otomobilde yangın çıktı. İlçe girişindeki arama noktasında bulunan polislerin yangını görmesi üzerine bölgede hazır tutulan TOMA otomobildeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kaza yaralanan sürücü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Nusaybin, Mardin, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi
Kız çocuklarını istismar eden zanlının üzerinden çıkanlar şoke etti Canlı yayında Cübbeli Ahmet ile İsmail Saymaz arasında gerginlik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:14:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de yanan otomobile TOMA müdahale etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]