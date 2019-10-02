Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de "yaya geçidi nöbeti"
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Nusaybin'de "yaya geçidi nöbeti"

43 dakika önce

Nusaybin'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Nusaybin'de

Nusaybin'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Yıldırım İlkokulu önünde öğrenciler, okul yöneticileri ve trafik görevlileri ile yaya geçidinden yürüyerek trafikte yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Müdür Ümit Çetin, etkinliğin ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini işaret ederek, "Burada hem sürücüler hem de yayalar için yaya geçidinin önemine dikkat çekmek istedik. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ümit Çetin, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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