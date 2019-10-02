Nusaybin'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Yıldırım İlkokulu önünde öğrenciler, okul yöneticileri ve trafik görevlileri ile yaya geçidinden yürüyerek trafikte yayalara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Müdür Ümit Çetin, etkinliğin ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini işaret ederek, "Burada hem sürücüler hem de yayalar için yaya geçidinin önemine dikkat çekmek istedik. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.