Nusaybin'de yemekhane ve okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de yemekhane ve okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Nusaybin'de yemekhane ve okul kantinleri denetlendi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Nusaybin ilçesinde okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim yapıldı.

Nusaybin'de yemekhane ve okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Nusaybin ilçesinde okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk açısından incelenen birimlerde gıda güvenirliğini ve farkındalığı sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, okul kantinlerinde satılması uygun olan ve olmayan ürünlerle ilgili bilgi vererek, hijyen yönetmeliğine dikkati çekti.

İlçe Müdürü Ramazan Doğan, başlatılan seferberlik kapsamında denetimleri artırdıklarını belirterek, seferberliğe katılan ilçe ekibi ve duyarlı esnaflı tebrik ettiğini dile getirdi.

Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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