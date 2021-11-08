Nusaybin'de yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Nusaybin ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla yapabilmeleri adına başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Nusaybin ilçesinden Şırnak il sınırına kadar İpekyolu üzerinde bulunan kırsal mahallelerinin tamamının yolları yapıldı.

Yandere Grup yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Elbeğendik, Üçköy, Taşköy ve Güzelsuyu mahallerinin yolları da yapıldı.

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren caddelerde sıcak asfaltlama çalışmaları 420 metrelik Şırnak Caddesinde devam ediyor. Şırnak Caddesinde malzeme serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Gündem Caddesinde 760 metre, Şahin Sokakta 400 metre, okullar bölgesinde 720 metre sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Nusaybin ilçe merkezinde caddelerde yapılacak 2 bin 300 metre sıcak asfaltlama çalışmasının ardından kaldırım çalışmaları da yapılacak.