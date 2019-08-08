Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

1 saat önce

Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralıMARDİN - Irak-Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
MARDİN - Irak- Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Nusaybin- Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı otobüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Nusaybin, Antalya, Mardin, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi!
Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:56:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]