Nusaybin'de zabıtadan ramazan ayında fırın ve marketlere denetim - Son Dakika

Nusaybin Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırın ve marketlerde denetimde bulundu.



Kovid-19 önlemleri kapsamında sık sık denetim yapan ekipler ramazan ayında ürünlerin artan fiyatlarına yönelik de denetim yaptı.

Marketlere İçişleri Bakanlığı tarafından tedbirlere ilişkin açıklanan genelgelerine uymaları konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, fırınlarda da denetim yaptı.

Ekipler fırın işletmecilerine iftara 2 saat kala ekmek üretimini durdurmaları uyarısında bulundu.