Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi

26.03.2022 18:49
Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ilk defa düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ilk defa düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle ilçede ilk defa 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 1,5 ton hamsinin ikram edildiği festivale yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Etkinliğe gelenler hamsi yemenin yanı sıra horon ve halay çekerek keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile birlikte festivale gelenlere ekmek arası hamsi ikram etti.

Festivalin ilk defa yapılmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Bir sonraki yapacağımız festivalde daha da fazla hamsi yaptıracağız gibime geliyor. Onun için ben buradan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, özellikle Nusaybinlilere teşekkür ediyoruz. Mardin'in diğer ilçelerinden de buraya büyük bir teveccüh var. Bu da şunu gösteriyor. Birlik ve beraberlik mesajını çok daha rahat bir şekilde buralarda verebiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Çok şükür artık bizim Mardin'imizde bir güvenlik probleminin olmadığını, insanlarımızın huzur içinde yaşadıklarını görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Artık önümüze bakacağız, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Mardin'imizi ve ülkemizi büyüteceğiz."


Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi
Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi
Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi
Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi
YORUMLAR
500
Mardin'de bir araç kundaklandı Mardin'de bir araç kundaklandı Mardin'de 'Gençlik ve Maneviyat' konferansı Mardin'de 'Gençlik ve Maneviyat' konferansı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 18:55:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nusaybin'deki ilk 'Hamsi Festivali'nde 1,5 ton balık ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement