Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi aydınlatıldı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Kültür İnanç Parkı'ndaki tarihi Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi aydınlatıldı.

Kaymakamlık ve Belediyenin yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün girişimleriyle yapılan aydınlatma çalışmaları ile cami ve kilise görsel açıdan da zenginleştirildi.

Gündüz olduğu kadar gece de görsel bir güzelliğe kavuşturulan ilçedeki tarihi mekanlar yöreye ayrı bir renk katıyor.

Mor Yakup Kilisesi görevlisi Daniel Çepe, AA muhabirine, kazılar sonucu ortaya çıkan taşlarda yazılı bilgilere göre bu kilisenin dünyanın ilk üniversitesi olduğunu belirtti.

Kilisedeki restorasyonun 2019'da tamamlandığını ifade eden Çepe, "Yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu ışıklandırması da tamamlandı. Aydınlatma güzel oldu. İki dini mabet yan yana olduğu için burası Kültür İnanç Parkı olarak kabul ediliyor. Hem burası hem Zeynel Abidin Camisi ziyaretçilere açık." dedi.

Zeynel Abidin Camisi imamı Metin Akan ise bu alanın Nusaybin'in gözde mekanı olduğunu ifade ederek bakım yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akan, "Yaklaşık bir ay önce ışıklandırma yapıldı ve bu alan görüldüğü gibi güzel bir görünüme kavuştu. Gerçekten burası gelinip, görülmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Yakup Çepe ise restorasyonun ve ardından aydınlatmanın tamamlanması ile kilise ve caminin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.