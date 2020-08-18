Nusaybin Devlet Hastanesi MR hizmeti vermeye başladı - Son Dakika

Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kurulan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı vatandaşa hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, 150 yatak kapasiteli Nusaybin Devlet Hastanesine ihtiyaç duyduğu MR cihazını kazandırdıklarını belirtti.

Günlük ortalama 80 çekim yapılacağını kaydeden Yavuz, "Hastanemizin ve bölgemizin kapasitesine göre de önümüzdeki yıllarda da hizmet alım modelimizi değiştirebiliriz. Şu andaki ihtiyaçlarımızın yüzde 95'ini karşılayan bir cihaz. Daha önce hastalarımızı başka yerlere yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Şimdi hastalarımıza kısa sürede bu hizmeti sunuyoruz. Hastanemizdeki hizmet çeşitliliğini arttırarak, hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarımız devam edecektir. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Emin Ay ise, cihazın hastaneye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.