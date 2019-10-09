Nusaybin'e 6 top mermisi düştü
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Nusaybin'e 6 top mermisi düştüMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı bölgesinden 6 top mermisi düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:48 Kaynak: İHA
Nusaybin'e 6 top mermisi düştü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı bölgesinden 6 top mermisi düştü. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı
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