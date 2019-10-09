Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e 6 top mermisi düştü
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'e 6 top mermisi düştü

Nusaybin'e 6 top mermisi düştü

7 dakika önce

Nusaybin'e 6 top mermisi düştüMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı bölgesinden 6 top mermisi düştü.

Nusaybin'e 6 top mermisi düştü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı bölgesinden 6 top mermisi düştü. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı

Nusaybin'e 6 top mermisi düştü

Nusaybin, Mardin, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:48 Kaynak: İHA
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