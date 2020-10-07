Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı - Son Dakika

Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı

07.10.2020 12:09
Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, görevine başladı.

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, görevine başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in Osmaniye'ye atanması sonrası Çanakkale'ye bağlı Ezine ilçesinde görev yapan Durmaz, Nusaybin'e atandı. İlçede görev yapan basın kuruluşları temsilcileri, Emniyet Müdürü Durmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Polis teşkilatı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Durmaz, "Nusaybinli vatandaşlarımız bize güvensin, ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için mesai arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Basın mensupları da Emniyet Müdürü Durmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - MARDİN

Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı

Murat Sönmez, Çanakkale, Osmaniye, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nusaybin'e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı - Son Dakika

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