Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

1 saat önce

Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin güney sınır hattında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde de devam ediyor. 653 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Nusaybin ilçesine onlarca havan topu atıldı.

Teröristlerin attığı ve Yenituran Mahallesi'ne düşen havan topları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(İHA)

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Nusaybin, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]