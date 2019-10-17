Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

MARDİN - Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin güney sınır hattında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde de devam ediyor. 653 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Nusaybin ilçesine onlarca havan topu atıldı.

Teröristlerin attığı ve Yenituran Mahallesi'ne düşen havan topları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.