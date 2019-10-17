Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

1 saat önce

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasındaMARDİN - Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

MARDİN - Terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan toplarının düşme anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin güney sınır hattında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi maksadı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde de devam ediyor. 653 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye tarafından Nusaybin ilçesine onlarca havan topu atıldı.

Teröristlerin attığı ve Yenituran Mahallesi'ne düşen havan topları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında

Nusaybin, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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