Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e havan topu düştü
Son Dakika Güncel Nusaybin'e havan topu düştü

Nusaybin'e havan topu düştü

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, boş araziye havan topu düştü.

Nusaybin'e havan topu düştü, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, boş araziye havan topu düştü.

Terör örgütü mensupları tarafından Kamışlı kentinden atılan havan topu, Nusaybin ilçesinde bulunan boş bir araziye düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası bölgede önlemler arttırıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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