Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e havan topu düştü
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'e havan topu düştü

Nusaybin'e havan topu düştü

15 dakika önce

Nusaybin'e havan topu düştüMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan boş araziye havan topu düştü.

Nusaybin'e havan topu düştü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan boş araziye havan topu düştü.

Terör örgütü mensupları tarafından Kamışlı kentinden atılan havan topu, Nusaybin ilçesinde bulunan boş bir araziye düştü. Havan topu büyük bir gürültü ile patlarken, çevreye dumanlar yayıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bölgede önlemler arttırıldı.

Nusaybin'e havan topu düştü

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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