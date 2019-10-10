Nusaybin'e havan topu düştü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan boş araziye havan topu düştü.

Terör örgütü mensupları tarafından Kamışlı kentinden atılan havan topu, Nusaybin ilçesinde bulunan boş bir araziye düştü. Havan topu büyük bir gürültü ile patlarken, çevreye dumanlar yayıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bölgede önlemler arttırıldı.