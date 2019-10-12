Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef alıyor"

MARDİN - Suriye tarafından Nusaybin'e dün yapılan havanlı saldırının ardından bölge halkı yaşananları anlattı. Mahalleli, "Burada askeri üs ya da askeri birim yoktur. Sivil halkın yaşadığı bu bölgeye yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.