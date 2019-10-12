Son Dakika Haberleri: Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef...
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: 'Teröristler sivil halkı hedef...

Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef...

16 dakika önce

Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef alıyor"MARDİN - Suriye tarafından Nusaybin'e dün yapılan havanlı saldırının ardından bölge halkı yaşananları anlattı.

Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef alıyor"

MARDİN - Suriye tarafından Nusaybin'e dün yapılan havanlı saldırının ardından bölge halkı yaşananları anlattı. Mahalleli, "Burada askeri üs ya da askeri birim yoktur. Sivil halkın yaşadığı bu bölgeye yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.

Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: Teröristler sivil halkı hedef...

Nusaybin, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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