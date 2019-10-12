Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef...
16 dakika önce
Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef alıyor"MARDİN - Suriye tarafından Nusaybin'e dün yapılan havanlı saldırının ardından bölge halkı yaşananları anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
Nusaybin'e havanlı saldırısı sonrası bölge halkından terör isyanı: "Teröristler sivil halkı hedef alıyor"
MARDİN - Suriye tarafından Nusaybin'e dün yapılan havanlı saldırının ardından bölge halkı yaşananları anlattı. Mahalleli, "Burada askeri üs ya da askeri birim yoktur. Sivil halkın yaşadığı bu bölgeye yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.
Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Hollanda televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: DEAŞ'e katılan ailelerin umudu oldu 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki