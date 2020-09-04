Nusaybin'e refüj düzenleme çalışması - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde Nevruz Bulvarında orta refüje palmiye ağaçları dikimi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak projede üretilen palmiye ağaçları, Nevruz Bulvarındaki orta refüje dikildi.

Nevruz Bulvarı Peyzaj Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını bildiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, bulvar boyunca orta refüje 144'ü palmiye olmak üzere 288 ağaç dikileceğini söyledi.

Nusaybin'in yeşillendirilmesi için gayret göstereceklerini ifade eden Temizkan, peyzaj çalışmaları ve palmiye ağaçlarının dikiminden sonra bulvarın yepyeni bir görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine gireceğini belirtti.