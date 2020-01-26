Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde toplanan yardımlar, Elazığlı depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel öncülüğünde toplanan çocuk bezi, giyim, gıda, su, battaniye, ıslak mendil ve ayakkabıdan oluşan yardım tırına Nusaybin esnafı katkı sağladı. 'Elazığ'da insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tıra yüklenerek Elazığ'a doğru yola çıktı.



Desteklerinden dolayı Nusaybin esnafına teşekkür eden Özel, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Özel, "Elazığ'ın acısını burada Nusaybin halkı olarak yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Kardeşlerimiz Elazığ'da soğukta beklerken biz Nusaybin halkı olarak buna sessiz kalmamız mümkün değildi, burada içimiz yanıyor. Nusaybin halkı olarak sonuna kadar Elazığ halkının yanındayız. Bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Nusaybin esnafıyla beraber birinci yardım tırımızı yükledik, şimdi yola çıkardık. Bu yardımlarımız devam edecektir. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın bizimle irtibata geçmesini istiyoruz. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda kriz masası oluşturduk. İkinci ve üçüncü tırımızı da bir iki gün içerisinde çıkarmayı planlıyoruz. İçimiz yanıyor tekrar başımız sağ olsun" dedi. - MARDİN