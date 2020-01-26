Nusaybin esnafından Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin esnafından Elazığ'a yardım - Son Dakika

Nusaybin esnafından Elazığ'a yardım

18 dakika önce

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) öncülüğünde toplanan ilk yardım tırı Elazığlı depremzedeler için yola çıktı.

Nusaybin esnafından Elazığ'a yardım, System.String[]

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) öncülüğünde toplanan ilk yardım tırı Elazığlı depremzedeler için yola çıktı.

NESO Başkanı Ömer Özel öncülüğünde toplanan çocuk bezi, giyim, gıda, su, battaniye, ıslak mendil ve ayakkabıdan oluşan yardım tırına Nusaybin esnafı büyük katkı sundu.

Desteklerinden dolayı esnafa teşekkür eden Özel, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.


Özel şöyle konuştu:


"Elazığ'ın acısını Nusaybin halkı olarak yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Kardeşlerimiz Elazığ'da soğukta beklerken biz Nusaybin halkı olarak buna sessiz kalmamız mümkün değildi, burada içimiz yanıyor. Nusaybin halkı olarak sonuna kadar Elazığ halkının yanındayız. Yardımlarımız devam edecek. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın bizimle irtibata geçmesini istiyoruz.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Molla Musa Camisi yanında oluşturulan yardım çadırında soba, battaniye, su, çocuk maması ve çocuk bezi başta olmak üzere her türlü yardımın kabul edildiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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