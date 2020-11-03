Nusaybin Gençlik Merkezi, kırsal mahallelerde gençlerle buluşuyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nusaybin Gençlik Merkezi, oluşturduğu mobil ekiplerle kırsal mahallelerdeki gençlerle bir araya geliyor.

Nusaybin Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan mobil ekipler, gençlik oyunlarını kırsal mahallelere taşıdı.

Tepeüstü Mahallesindeki çocuk ve gençlerle bir araya gelen Gençlik Merkezi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun olarak etkinlikler düzenledi.

Parkur, zeka oyunları, matrak ve çeşitli sokak oyunlarıyla eğlenceli vakit geçiren gençler, Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür etti.

Koronavirüs nedeniyle ilçe merkezinde toplu etkinlikler yapamadıklarını kaydeden Gençlik Merkezi Müdür Vekili Serkan Tekin, yaptıkları proje kapsamında mobil ekiplerin kırsal mahallelerdeki genç ve çocuklarla bir araya geldiğini, maske ve mesafe kuralına uygun oyunlar hazırladıklarını belirtti.