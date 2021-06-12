Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Kışla mahallesi sınırlarını kapsayan Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 30. 03. 2021 tarihli ve 2021/86 sayılı kararı ile onaylanan düzenleme sınırı 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. ve 19. Maddesinin ilgili yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planının Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 08. 06. 2021 tarihli ve 2021/86 sayılı karar Duyursu için Tıklayınız.