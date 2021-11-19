Nusaybin ilçesinde "Aylık Birim Müdürleri Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, başkanlığında "Aylık Birim Müdürleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Nusaybin Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, birim müdürleri yaptıkları çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, yaptığı konuşmada, Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camisini korumaya yönelik özel çalışmaların yapılmasını, tanıtım konusunda da kurumların özel çaba göstermesini istedi.

Tarihi Nusaybin Çarşısı'nın daha tertipli olması için bisiklet ve motosikletlerin rastgele park edilmemesi gerektiğini belirten Kayabaşı, kaldırımlarda da zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırması talimatını verdi.

Vatandaşlara yönelik hizmetlerde aksama olmamasına özen gösterilmesi ve personellerin vatandaşların taleplerine güler yüz ve açıklıkla cevap vermesi gerektiğini kaydeden Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Mardin Büyükşehir Belediyemiz iş birliğinde ilçemize önem arz eden okullar bölgesi ve Şırnak Caddesi asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Karayolları Bölge Müdürlüğü destekleriyle İpek yolu üzeri okullar bölgesinde üst geçit çalışmalar başladı. İlçemizde çok önemli iki üç sorunu bu şekilde çözüme kavuşturmuş olduk. Çalışmalarda bizden hiçbir desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Mahmut Demirtaş'a teşekkür ediyorum."

Nusaybin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Fidan Üretim Merkezinin daha aktif kullanılmasını, zeytin, fıstık ve begonvil gibi fidanların üretimine ağırlık verilmesi yönünde çalışma yapılmasını isteyen Kayabaşı, fidanların park, bahçe ve cadde refüjlerine dikileceği ve talep eden vatandaşlara ücretiz şekilde dağıtılacağını kaydetti.