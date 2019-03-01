Nusaybin'in Karşısındaki Suriye Semalarında Hava Hareketliliği
34 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesi semalarında askeri helikopter ve uçak hareketliliği görüntülendi.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesine sınır komşusu olan Suriye
'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesi semalarında askeri helikopter ve uçak hareketliliği görüntülendi.
Nusaybin ilçesindeki yerleşim alanlarına 500 metre mesafede bulunan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı ilçesi semalarında öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen askeri helikopter görüldü. Yaklaşık 1 saat alçak uçuş yapıp, havada kalan askeri helikopter, ardından Kamışlı Havaalanı'na iniş yaptı. Helikopterin inişinden sonra havalimanından kalkış yapan bir uçak da Kamışlı üzerinde manevra yaparak güney yönüne gitti. Hava hareketliliği Nusaybin'den de görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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Suriye sınırı
Kamışlı semaları
Havadaki helikopter ve uçak
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin
),
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
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