Nusaybin Kapalı Çarşısında restorasyon çalışması başlatılacak - Son Dakika

Nusaybin Kapalı Çarşısında restorasyon çalışması başlatılacak
29.03.2021 16:37
Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nı canlandırmak için ikinci etap restorasyon çalışması başlatıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Nusaybin Kapalı Çarşısı'nı canlandırmak için ikinci etap restorasyon çalışması başlatıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Nusaybin'de bulunan tarihi kapalı çarşıda Mardin Büyükşehir Belediyesince Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyon çalışması yürütülecek.
Nusaybin Tarihi Çarşısı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanından başlayıp çarşıların bitimine kadar olan 195 metre uzunluğundaki alanda, 255 dükkanda cephe iyileştirme, alt yapı, aydınlatma ve peyzaj projeleri ile geniş çaplı bir çalışma yapılacak.
Son Dakika Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı