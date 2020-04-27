Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar'dan taziye ziyareti - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Suriye'den geldiği öne sürülen merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Rojin Ece'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile Ece'nin Yeşilkent Mahallesinde oturan ailesini ziyaret eden Balıkçılar, aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.

Rojin'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Balıkçılar, devlet olarak tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını söyledi.

4 gün önce Suriye sınırına yakın mesafedeki evlerinin önünde bulunan 10 yaşındaki Rojin Ece, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.