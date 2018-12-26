Son Dakika Haberleri: Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar Halkla İç İçe

Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar Halkla İç İçe

16 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine görevlendirme yapılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Balıkçılar, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını çözmek için yoğun mesai yapıyor.

Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar Halkla İç İçe, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesine görevlendirme yapılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Balıkçılar, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını çözmek için yoğun mesai yapıyor.

Nusaybin Kaymakamlığı toplantı salonunda vatandaşları bire bir dinleyen ve sorunları çözmek için belediye birimleri ile koordineli bir çalışma yürüten Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet Balıkçılar, vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunların çözümlenmesi için devletin her vatandaşın hizmetin de olduğunu kaydetti. İlçede her vatandaşın kendilerine halk günlerinde rahatlıkla ulaşabildiklerini ve devletin kapılarının her vatandaşa açık olduğunu kaydeden Balıkçılar, "Amacımız daha güzel yaşanabilir vatandaşın iyi ve kötü gününde yanında olan hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın yanındayız. Halk günleri ile vatandaşlarımız sorun ve önerilerini bizlere sunuyor bizlerde kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak sorunların her birini not alarak çözüm odaklı çalışıyoruz" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:20 Kaynak: İHA

Mardin, Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Güncel
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