Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti

08.06.2022 15:45
Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Alikalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine ziyarette bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Alikalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine ziyarette bulundu.

Ziyarette Kaymakam Kayabaşı, Dernek Başkanı Rıdvan Zan ile görüşerek, yeni kurulan derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışmalar ve hizmetler konusunda açıklamalarda bulunarak belediye hizmetlerinde şeffaflığa büyük önem verdiklerini ifade eden Kayabaşı, ilçede isteyen her vatandaşın yapılan hizmetlerin hesabını sorabilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm yatırımların ve ihalelerin şeffaflıkla yapıldığını aktaran Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Belediye olarak şeffafız, her konuda açığız, vatandaşlarımız her konuda hesap sorabilmeli. Görevimiz hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermektir. Harcanan her kuruşta 85 milyon vatandaşımızın hakkı vardır. Vatandaşlarımız bize hesap sorduğunda mutlu oluyoruz, işin takipçisi olduğunu görüyoruz. Belediye kaynakları terör örgütleri yerine vatandaşların yararına kullanıldığında şehrimizin nasıl kalkınacağını en iyi şekilde görüyoruz."

Zan da Kayabaşı'na ziyareti için teşekkür ederek, çok önemli çalışmalarla ilçenin her geçen gün geliştiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Malazgirt Kaymakamı Demirer, TARMİSS'i ziyaret etti Malazgirt Kaymakamı Demirer, TARMİSS'i ziyaret etti Çubuk Kaymakamı Keleş'den muhtara orman yangınları konusunda uyarı Çubuk Kaymakamı Keleş'den muhtara orman yangınları konusunda uyarı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement