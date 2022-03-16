Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ile Dallıağaç Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı.

Fuarı gezen Kayabaşı ve beraberindekiler projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Kayabaşı, Dallıağaç Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Büyükkardeş Mahallesinde de vatandaşların taleplerini dinleyen Kayabaşı, Akarsu ve Doğuş Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Yaptıkları planlama ile ilçe merkezi ve kırsal tüm mahallelerde parke taşı ve asfalt sorununu çözeceklerini kaydeden Kayabaşı, "Burada bulunma sebebimiz siz değerli hemşerilerimize hizmetkar olmaktır. Yaptığımız her hizmette sizden daha çok mutlu oluyoruz. El birliği ile yapamayacağımız iş yok." dedi.