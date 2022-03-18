Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı ve Cumhuriyet Başsavcısı Can'dan kan bağışına destek - Son Dakika
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Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı ve Cumhuriyet Başsavcısı Can'dan kan bağışına destek

18.03.2022 17:43
Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı ve Cumhuriyet Başsavcısı Can'dan kan bağışına destek

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, kan bağışında bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay Nusaybin Şubesi tarafından kurulan kan bağışı standında gerekli bilgilendirmelerin ardından Kaymakam Kayabaşı ile Cumhuriyet Başsavcısı Can kan verdi.

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kayabaşı, kan bağışının önemini anlattı.

Kan vermenin hayat kurtardığını ifade eden Kayabaşı, buna dikkat çekmek amacıyla kendisinin de kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kaymakam Kayabaşı, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

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Havza Meslek Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası Havza Meslek Yüksekokulunda kan bağışı kampanyası

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Kan Bağışı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı ve Cumhuriyet Başsavcısı Can'dan kan bağışına destek - Son Dakika


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