Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız,...
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Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız, askerlerimiz gece gündüz 24 saat her türlü atışa karşılık verebilecek güçtedir"MARDİN - Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İHA Muhabiri Beril Solmuşgül'ün sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız, askerlerimiz gece gündüz 24 saat her türlü atışa karşılık verebilecek güçtedir"
MARDİN - Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İHA Muhabiri Beril Solmuşgül'ün sorularını cevapladı.
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