Son Dakika Haberleri: Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız,...
Son Dakika Genel Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: 'Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız,...

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız,...

48 dakika önce

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız, askerlerimiz gece gündüz 24 saat her türlü atışa karşılık verebilecek güçtedir"MARDİN - Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İHA Muhabiri Beril Solmuşgül'ün sorularını cevapladı.

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: "Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız, askerlerimiz gece gündüz 24 saat her türlü atışa karşılık verebilecek güçtedir"

MARDİN - Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar İHA Muhabiri Beril Solmuşgül'ün sorularını cevapladı.

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar: Emniyet güçlerimiz şehir içine hakim, sınır taburlarımız,...

Mehmet Balıkçılar, Nusaybin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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