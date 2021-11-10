Nusaybin Kaymakamı'nın eşi Nigar Kayabaşı, kurum müdürlerinin eşleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, ilçede görev yapan kurum müdürlerinin eşleri ve kadın kurum müdürleri ile düzenlenen programda bir araya geldi.

Bir kafede gerçekleştirilen programda konuşan Kayabaşı, ilçede yürütülen projeler hakkında fikir alış verişi yapmak istediklerini belirterek, "Eşlerimizin gösterdikleri gayrete destek olmanın yanı sıra sosyal projelere de katkı sağlamalıyız." dedi.

Kaymakamlığın, belediyenin ve diğer tüm kurumların çeşitli projeler yürüttüğünü ifade eden Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, engelli ve dezavantajlı bireylerimize yönelik projelere imkanlarımız çerçevesinde destek vermeliyiz. İlçemizde Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar çok önemli. Bu çalışmalar ile vatandaşlarımızla gönül yolunu, gönül köprülerini oluşturmalıyız. Bu bağlamda biz kadınlara çok önemli görevler düşüyor. Bu tür buluşmaları daha sık yaparak ilçemizin eğitimden ekonomiye, spordan kültüre gelişimine katkı yapmaya gayret edeceğiz."

Program, keman dinletisi ile sona erdi.