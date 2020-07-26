Nusaybin Kaymakamı Temizkan'dan İdlip'e destek - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İdlib kırsalındaki güvenli bölgelerde AFAD koordinesinde briket ev yapımına destek istedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Nusaybin'e atanan Kaymakam Temizkan yaptığı açıklamada, kendisine gönderilecek tebrik çiçekleri yerine İdlip'de yapılacak olan 50 bin briket ev için bağış yapılmasını istedi.

Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağını işaret ederek, "İlçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim." dedi.

Göreve başlaması nedeniyle kendisine tebrik çiçeği gönderilmemesini isteyen Kaymakam Temizkan, tebrik çiçekleri yerine İdlip için yaptığı briket evlere bağışta bulunulmasını istedi.