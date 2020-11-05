Nusaybin Kaymakamı Temizkan'dan okul ziyareti - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürü Metin Bilgiç ve okul müdürü Tacettin Akdeniz tarafından karşılanan Temizkan, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Daha sonra 9. ve 12. sınıf öğrencileri ziyaret eden Temizkan, onlarla sohbet etti.

Temizkan öğrencilere kitap okumayı alışkanlık haline getirmeleri tavsiyesinde bulunarak, kitap okumanın faydalarını anlattı.

Okuldaki kütüphaneyi gezen Temizkan, görevlilerden bilgi aldı.