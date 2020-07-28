Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesine atanan Kaymakam Emrullah Temizkan görevine başladı.

İlçeye gelen Kaymakam Temizkan, belediye binası önünde İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Birkan Kula, Emniyet Müdür Vekili Cem Kesici, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından karşılandı. Daha sonra Belediye Başkanlığı makamında ilk toplantısını yapan Kaymakam Temizkan, kendisinden önce ilçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili görevini yapan Mehmet Balıkçılar'a teşekkür etti. Nusaybin'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir kent olduğunu kaydeden Kaymakam Temizkan, "Hizmetlerimizde tüm vatandaşlarımızın, yetimin, yoksulun hakkını gözeterek, bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Kaymakam Temizkan, göreve başlamasından sonra Hükümet Konağı ve belediyedeki müdürlükleri tek tek dolaşarak çalışmalar konusunda bilgi aldı. - MARDİN