Nusaybin Kaymakamı Temizkan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, ilçe merkezindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Temizkan, görüşmede muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Temizkan, yaptığı konuşmada iki hafta önce geldiği ilçede sorunları tespit ettiklerini, çözüm yolları için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Muhtarların ilçe ve mahalle için önemine işaret eden Temizkan, muhtarlarla zaman zaman bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözümü için fikir alışverişinde bulanacaklarını bildirdi.

Temizkan, "Nusaybinli her vatandaşımızın, hemşehrimizin sorunu Kaymakam ve belediye başkan vekili olarak benim sorunumdur. Hem muhtarlarımızın hem de vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyorum." diye konuştu.