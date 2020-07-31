Nusaybin Kaymakamı Temizkan vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hayvan pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını tarihi Zeynel Abidin Camisi'nde kılan Kaymakam Temizkan daha sonra hayvan pazarını ziyaret etti.

Burada kurbanlık satan ve alan vatandaşların bayramını kutlayan Temizkan, vatandaşlarla görüştü, şeker ikram etti.

Daha sonra ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret eden Temizkan, görevli polis ve askerlerle bayramlaştı.

Kontrol noktalarından geçen vatandaşlarla da bayramlaşan Temizkan, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.