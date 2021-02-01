Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın'dan çalışmalarla ilgili inceleme ve esnaf ziyareti - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Beraberindeki belediye birim müdürleri ile parke taşı döşeme ve asfalt çalışmaları tamamlanan mahallelerde incelemelerde bulunan Yalçın daha sonra Katı Atık Toplama Merkezi, mezbahane, fidanlık, sera, refüj ağaçlandırma, DSİ barajı ve millet bahçesi projesi alanını ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, MARSU, DEDAŞ ve Türk Telekom müdürleri ile ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Çarşı Projesi hakkında Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve teknik personel ile Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüklerinden bilgi alan Yalçın esnafla görüştü.

Yalçın daha sonra Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özel'i ziyaret etti.